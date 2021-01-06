Число заражений коронавирусом в Японии за сутки превысило 6 тыс.

Ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Японии достигло максимального значения с начала эпидемии, превысив 6 тыс. Об этом в среду, 6 января, пишет агентство Kiodo News.

За сутки в Японии выявили 6004 новых случая COVID-19, побив поставленный накануне рекорд в 4916 случаев. В частности, максимальное число новых зараженных с начала пандемии было зафиксировано в Токио — 1591 случай.

На долю Токио и соседних префектур Сайтама, Тиба и Канагава пришлось более половины от общего числа случаев в стране. С четверга в этих регионах будет введен режим чрезвычайной ситуации. Источники в правительстве сообщили, что предполагаемое чрезвычайное положение будет действовать до 7 февраля. Жителям этих районов будет рекомендовано отправиться на домашний режим, а рестораны и другие предприятия общественного питания будут заканчивать работу в 20:00.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 6 января, всего с начала пандемии в Японии выявлено 247 960 случаев COVID-19, из них 3655 летальных исходов.

4 января сообщалось, что власти Японии приступили к рассмотрению возможности ввести в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.

31 декабря министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура сообщил, что кабмин Японии может объявить режим ЧС, если стремительный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией не удастся взять под контроль.

Ситуация с COVID-19 в Японии стала ухудшаться с начала ноября, а в декабре рекорды суточного прироста и летальности регулярно обновлялись.