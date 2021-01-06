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Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими болезнями

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Круг добра» для поддержки детей с хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями, сообщили 6 января в Кремле.

Председателем фонда назначен основатель первого детского хосписа в стране Александр Ткаченко.

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В попечительский совет вошли глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, актер и президент благотворительного фонда, специализирующегося на организации помощи детям с онкозаболеваниями, Константин Хабенский и другие.

Основной целью фонда станет реализация дополнительного механизма оказания финансовой поддержки для обеспечения медицинской помощи детям с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

Фонд поможет обеспечить таких детей лекарствами, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации.

Как рассказал «РИА Новости» глава фонда Александр Ткаченко, первые лекарства должны быть доставлены пациентам уже в январе 2021 года. При этом фонду потребуется некоторое время, чтобы наладить прозрачную систему получения заявки, ее обработки и передачи лекарств. Однако, по его словам, это не займет много времени.

О создании фонда «Круг добра» Путин объявил 5 января на совещании по вопросам соцзащиты населения. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лечение получит около 4 тыс. детей с тяжелыми заболеваниями.

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