Акция «Елочный круговорот» стартовала в Москве

В Москве стартовала акция «Елочный круговорот». Новогодние елки можно сдать на утилизацию. До 20 февраля в столице будут работать более 500 пунктов приема.

На утилизацию можно сдать ели, пихты, сосны и другие хвойные.

Главное условие — на деревьях не должно быть украшений и упаковочных материалов. Собранные хвойные переработают, будут использовать как удобрение и в качестве подстилки для животных. Акция «Елочный круговорот» проводится шестой год. В 2020 году москвичи сдали на утилизацию в общей сложности более 52 тыс. елей, сообщает телеканал «Известия».

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