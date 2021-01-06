Около 700 тыс. медработников получили соцвыплаты за декабрь

Социальные выплаты за декабрь получили 696 884 медработника в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами в среду, 6 января.

«Специальные социальные выплаты за декабрь 2020 года получили 696 884 медицинских работника, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Выплаты произведены полностью, их объем составил более 21 млрд рублей», — сказал министр.

По его словам, медики, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом в период новогодних праздников, получат социальные выплаты в двойном размере уже в январе.

Ранее, 4 января, в Генпрокуратуре России сообщили, что прокуроры за время пандемии COVID-19 добились выплаты задержанных или не начисленных медицинским сотрудникам выплат на общую сумму около 2 млрд рублей. Больше всего выплат благодаря прокурорскому вмешательству произвели в Приволжском федеральном округе.

В декабре на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин поручил в два раза увеличить выплаты медикам, борющимся с коронавирусом в праздничные новогодние дни.

Весной российский лидер распорядился выплатить медикам, которые работали с пациентами с коронавирусом, федеральную надбавку в период с апреля по июнь. Затем он продлил это распоряжение на июль и август, а после — на сентябрь.

До конца зимы медикам направят еще более 52 млрд рублей, заявлял в конце декабря премьер-министр Михаил Мишустин. Это выплаты на декабрь, январь и февраль.

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