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Работающие только за счет электричества электробусы появятся в Москве

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Первые электробусы, которые полностью работают за счет электричества, начнут курсировать по Москве к 2022 году. Об этом в среду, 6 января, сообщили в столичном департаменте транспорта.

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«В 2022 году в Москву придут первые электробусы, работающие только за счет электричества. Сейчас российские производители разрабатывают электробус с климатической установкой, работающей полностью за счет электроэнергии — без дизельного отопления», — отмечается в публикации Telegram-канала ведомства.

Как пояснил руководитель дептранса Максим Ликсутов, данный вид транспорта позволяет сократить объем расходов на эксплуатацию и упростить техническое обслуживание подвижного состава. Он подчеркнул, что электробусы являются комфортным и экологичным видом транспорта, который производит минимальные выхлопы.

В сентябре стало известно, что Санкт-Петербург перейдет на электротранспорт и автобусы на газомоторном топливе в июле 2022 года. Работа по внедрению новой модели уже началась. Так, в настоящее время в городе 10 электробусов уже заменили автобусы на маршруте № 128.

Летом 2020 года власти Москвы рассказали о планах развития городского транспорта до 2040 года. В проекте особое внимание уделено интеллектуальной транспортной системе.

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