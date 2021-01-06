В России создан реестр разработчиков микроэлектроники, сообщает телеканал «Известия». Компании из списка получат налоговые льготы. Ставка страховых взносов уменьшится с 14 до 7,6%. Для разработчиков налог на прибыль уменьшится с 20 до 3%.

В реестр также включены дизайн-центры радиоэлектроники. За ведение реестра отвечает Минпромторг.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.