РФПИ договорился о поставках в Сербию 2 млн доз вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил с правительством Сербии контракт о поставках в страну 2 млн доз препарата «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 6 января, сообщается в Twitter вакцины.

«Соглашение между РФПИ и правительством Сербии позволит обеспечить вакцинацию 1 млн человек», — уточняется в сообщении.

С 6 января в республике началась вакцинация от COVID-19. Использование «Спутника V» было одобрено без проведения дополнительных клинических испытаний в стране.

Отмечается, что вакцина для поставок в Сербию будут производить международные партнеры фонда в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

«Россию и Сербию связывают давние партнерские отношения, и мы поддерживаем решение правительства страны применить вакцину «Спутник V» для борьбы с коронавирусом. Вакцина основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека с доказанной безопасностью», — рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

4 декабря в Сербию прибыло 20 доз «Спутника V» для исследования препарата на предмет возможности его использования в стране.

30 декабря в республику была доставлена первая партия российской вакцины. На следующий день сербский фармрегулятор выдал разрешение на применение «Спутника V», отметив, что препарат соответствует всем условиям, установленным законодательством и правовыми актами, что подтверждает ее качество, эффективность и безопасность.

Президент Сербии Александр Вучич 20 декабря заявил, что в стране рассматривают возможность совместного производства «Спутника V».

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

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