Лукашенко назвал Владимира Путина своим другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского коллегу Владимира Путина своим другом. Об этом он заявил в интервью журналистке Наиле Аскер-заде, фрагмент видео она опубликовала в своем Telegram-канале 6 января.

«Да, я его [Путина] считаю своим другом», — сказал белорусский лидер.

В этом же интервью Лукашенко заявил, что в политике он «намертво» в одной команде с Путиным.

Также белорусский президент рассказал о своем отношении к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

«Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался», — подчеркнул он.

В начале августа прошлого года в преддверии президентских выборов в Белоруссии Лукашенко в интервью телеведущему Дмитрию Гордону рассказал об отношениях с Путиным. По словам белорусского лидера, он воспринимает российского коллегу как старшего брата в политике, который «должен помочь, поддержать и подсказать».

В конце сентября Путин заявил, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, однако отношения Москвы и Минска не подвержены ни времени, ни конъюнктуре.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, начались массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.