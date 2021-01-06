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Все природные пожары под Сочи ликвидированы

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Пожарные потушили два действующих возгорания лесной подстилки под Сочи. Об этом в среду, 6 января, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

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«По состоянию на 13:15 возгорание лесной подстилки в Лыготхском участковом лесничестве ликвидировано», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В МЧС добавили, что пожар в Дагомысе был потушен в 12:55. В настоящее время природных пожаров в регионе не осталось.

В среду в Сочи прошел дождь, ранее там сохранялась теплая сухая погода.

5 января замдиректора Сочинского национального парка, главный лесничий Максим Лянгузов заявил, что причинами лесных пожаров стали засушливое лето, а также сухая зима.

В свою очередь, начальник управления по городу Сочи ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Скрыльников отметил, что причиной всех возгораний является человеческий фактор.

В пресс-службе городской администрации отметили, что природные пожары на территории Сочи могли возникнуть из-за халатности местных жителей, выявлено несколько фактов намеренного поджога.

К утру 4 января на территории Сочи были зафиксированы возгорания лесной подстилки на границе Туапсинского и Солохаульского лесничеств, на горе Кума в Хостинском районе, а также в Лазаревском районе на Черной Горе.

Подчеркивалось, что в Сочи продолжает работать межведомственный штаб пожаротушения. Также осуществляется мониторинг складывающейся обстановки с применением информационных ресурсов и беспилотных летательных аппаратов.

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