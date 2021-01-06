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Правительство запретило назначать проректорами МГУ сотрудников старше 70 лет

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Должности проректоров МГУ им. М.В. Ломоносова могут занимать лица не старше 70 лет. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на интернет-портале правовой информации в среду, 6 января.

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«Должности проректоров замещаются лицами в возрасте не старше 70 лет независимо от срока действия трудовых договоров. Лица, замещающие указанные должности и достигшие возраста 70 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации», — отмечается в постановлении, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В распоряжении указывается, что непосредственное руководство деятельностью филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» может осуществлять директор «назначенный приказом ректора университета, не старше 70 лет независимо от срока действия трудового договора».

По достижении возраста 70 лет директор филиала также переводится с его письменного согласия на другие посты, соответствующие его квалификации.

В списке вузов, в уставы которых были внесены изменения, также числятся Санкт-Петербургский государственный университет и Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

В марте 2019 года на съезде Российского союза ректоров его председатель, ректор МГУ Виктор Садовничий предложил увеличить предельный возраст для ректоров с 65 до 70 лет. По его мнению, мера поспособствует сохранению тех кадров, которые способны обеспечивать устойчивое развитие вузов.

В соответствии со статьей 332 ТК РФ в вузах должности ректора, проректоров, руководителей филиалов замещаются людьми в возрасте не старше 65 лет независимо от срока действия трудовых договоров. Ректоры, достигшие этого возраста, могут перевестись на другие должности. Срок пребывания ректора на посту можно продлить до достижения им 70 лет по решению учредителя вуза.

Президент России Владимир Путин подписал 2 декабря 2019 года указ, который позволяет продлевать полномочия ректоров Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов более двух раз. 5 декабря он переназначил Садовничего на пять лет.

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