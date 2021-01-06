Французские предприятия Michelin сократят более 2 тыс. рабочих мест

Более 2 тыс. рабочих мест сократят на французских предприятиях Michelin, передает телеканал «Известия». Сейчас численность персонала насчитывает 21 тыс. человек. Сокращения затронут все предприятия Michelin во Франции. Руководство заверило, что план модернизации будет осуществляться «на основе социального диалога» с трудящимися и их профсоюзами. Владельцы корпорации пообещали, что сокращения проведут при условии добровольного ухода работников, в частности их выхода на пенсию.

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