Тело второго погибшего извлекли из-под завалов в шахтах на Камчатке

Тело второго человека извлекли из-под завалов после обрушений в шахтах Асачинского рудника на Камчатке. Об этом в среду, 6 января, рассказали в компании «Тревожное зарево», которая ведет добычу на данном месторождении.

«Второй человек обнаружен мертвым и извлечен. Поисковые работы завершены, — сказал представитель компании в беседе с ТАСС.

Ранее в среду в компании заявили, что спасатели обнаружили тело одного человека под завалами.

Также в этот день стало известно, что по факту инцидента Следственный комитет (СК) и прокуратура Камчатки организовали проверку. Правоохранители выяснят подробности и обстоятельства случившегося и проверят исполнение законов об охране труда на предприятии.

В МЧС выразили готовность предоставить ресурсы для поиска двоих пропавших после обрушения в шахтах. По словам врио зампредседателя правительства Камчатского края Александр Заболиченко, на место готов вылететь вертолет медицины катастроф.

Сведения об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения появились в МЧС 6 января около полудня по местному времени (3:00 мск).