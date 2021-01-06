В Петербурге водитель иномарки устроил гонки с экипажами ГИБДД.

По словам очевидцев, в ночной погоне участвовало не менее восьми машин полиции. Преследовать авто начали в центре города. Водитель пытался скрыться, но не справился

с управлением. На одном из поворотов автомобиль занесло и он врезался в столб, сообщает телеканал «Известия». От сильного удара иномарка опрокинулась на бок.

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