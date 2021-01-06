Португалия сменила Германию на посту председателя Совета Евросоюза. В Лиссабоне видят главной задачей борьбу с пандемией COVID-19, передает телеканал «Известия».

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил: «Страх питает популизм, и если мы хотим с ним бороться, мы должны дать народу уверенность, уверенность перед лицом страхов. Сегодня то, чего мы все боимся, — COVID-19, и именно по этой причине вакцинация необходима». В ближайшее время Евросоюзу также предстоит уладить все детали Brexit. Страны во главе Совета ЕС меняются каждые полгода.

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