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Португалия сменила Германию на посту председателя Совета Евросоюза

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Португалия сменила Германию на посту председателя Совета Евросоюза. В Лиссабоне видят главной задачей борьбу с пандемией COVID-19, передает телеканал «Известия».
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил: «Страх питает популизм, и если мы хотим с ним бороться, мы должны дать народу уверенность, уверенность перед лицом страхов. Сегодня то, чего мы все боимся, — COVID-19, и именно по этой причине вакцинация необходима». В ближайшее время Евросоюзу также предстоит уладить все детали Brexit. Страны во главе Совета ЕС меняются каждые полгода.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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