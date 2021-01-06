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Вучич поздравил Путина с Рождеством

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Президент Сербии Александр Вучич поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Рождеством. Об этом сообщается на сайте сербского лидера в среду, 6 января.

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«Направляю Вам и всем православным христианам Российской Федерации сердечные поздравления с Рождеством с искренними пожеланиями провести его в добром здоровье, мире и благополучии. Пусть этот самый радостный праздник примирения, согласия и семейной гармонии принесет во все сердца любовь и добрую волю, а в дома — счастье и успехи», — говорится в поздравлении.

Вучич подчеркнул, что на протяжении тяжелого 2020 года Белград и Москва «продемонстрировали близость и крепкую дружбу». Он поблагодарил Путина за поддержку сербского народа Сербской православной церкви в Косово и Метохии, а также за личный вклад в завершение работ по украшению храма святого Саввы в Белграде.

В сообщении отмечается, что президент Сербии также направил письмо с рождественскими поздравлениями Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Ранее 3 января в Кремле пообещали своевременно информировать о том, где Путин будет встречать Рождество. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что российский лидер встретит этот праздник в Новгородской области. Предполагалось, что Путин посетит церковь Николы на Липне.

В конце декабря Песков заявил, что на Рождество российский президент посетит один из регионов страны, как делает это несколько лет подряд.

В рождественскую ночь Путин обычно посещает церковь в каком-либо субъекте. В 2020 и 2019 годах он посещал службу в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.

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