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В Японии отменили более 300 рейсов из-за сильной метели

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Авиакомпании Японии отменили не менее 305 рейсов из-за сильной метели в стране. Об этом сообщил в среду, 6 января, ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

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По данным агентства, отменены 14 рейсов, запланированных на 6 января, 281 рейс — на 7 января и еще 10 — на 8 января.

Штормовой ветер и сильные снегопады ожидаются на северном острове Хоккайдо и на побережье Японского моря.

Как передает японский телеканал NHK, непогода может сохраниться до 9 января.

Ранее 6 января стало известно об отмене более 200 рейсов в Японии. Отмечается, что при ухудшении погодных условий возможны дальнейшие отмены или задержки рейсов.

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