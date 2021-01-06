Созданы особые экономические зоны в Красноярском крае и Омской области

В Красноярском крае создана особая экономическая зона. ОЭЗ появилась также в Омской области. Постановление подписано в правительстве РФ, сообщает телеканал «Известия».

В Красноярске разместят производителей промоборудования и предприятия авиастроения. Объем инвестиций превысит 16 млрд рублей. В Омске откроют ОЭЗ «Авангард».

На территории региона разместят нефтехимическое производство. Создадут более 700 рабочих мест. Объем инвестиций — порядка 23 млрд рублей.

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