В Джорджии демократ Оссофф вырвался в лидеры на выборах в сенат США

Кандидат от Демократической партии Джон Оссофф получил небольшое преимущество над республиканцем Дэвидом Пердью во втором туре выборов в сенат США. Об этом сообщает телеканал Fox News в среду, 6 января.

Официально подсчет голосов еще не завершен. Однако по результатам обработки примерно 99% бюллетеней Оссофф получает 50,2% голосов, Пердью — 49,8%.

Ранее в среду стало известно, что демократ Рафаэль Уорнок победил на выборах в сенат в штате Джорджия с 50,5% голосов.

Республиканка Келли Леффлер заручилась поддержкой 49,5% избирателей. Телеканал NBC считает, что у Республиканской партии уже нет шансов на победу.

Второй тур выборов в сенат американского конгресса начался в Джорджии 5 января. Во время первого тура никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Места республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер в сенате оспаривают демократы Оссофф и Уорнок. Избиратели могли отдать голос на участках до 19:00 (3:00 мск 6 января).

Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая перед сторонниками в Джорджии, заявил, что американцы получат по $2 тыс. поддержки в условиях пандемии коронавируса, если демократы получат контроль над сенатом.