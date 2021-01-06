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Патриарх призвал поддерживать пострадавших от COVID-19 и молиться за врачей

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал помогать пострадавшим от пандемии COVID-19, врачам и всем медицинским работникам, а также молиться за них. Об этом он сообщил в среду, 6 января, в рождественском послании, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

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«Многие из наших братьев и сестер из-за вредоносного поветрия лишены ныне возможности посещать храмы. Вознесем о них прошения Милосердному Творцу, дабы Он обновил их душевные и телесные силы, даровал болящим скорейшее исцеление и ниспослал Свою помощь врачам и всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье и жизни», — говорится в послании.

Патриарх Кирилл также поддержал моральный дух всех верующих.

«Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой болезнью, когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания <…> Будем помнить, что никакие проблемы не способны сломить дух человека, если он сохраняет живую веру и во всем полагается на Бога», — привели его слова на сайте РПЦ.

Ранее 31 декабря перед молебном в храме Христа Спасителя в Москве патриарх Кирилл призвал не утрачивать веру, не поддаваться пессимизму и разочарованию из-за трудностей, с которыми сталкивается человечество. Кроме того, он поблагодарил врачей, медицинский персонал и волонтеров, помогавших в борьбе с пандемией в 2020 году.

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