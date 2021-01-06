В Индии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Индии, передает телеканал «Известия». Несколько тысяч птиц погибли за последние дни. Один из эпицентров находится у озера Понг-Дам. Власти не подпускают людей и скот к водоему. В регионе Керала уничтожат порядка 36 тыс. домашних птиц. Созданы группы по отслеживанию ситуации.

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