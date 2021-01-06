В США офицер, стрелявший в Джейкоба Блейка, не предстанет перед судом, передает телеканал «Известия». Суд не стал предъявлять обвинения полицейскому.

Трагедия произошла в Кеноше 23 августа 2020 года. Афроамериканец Джейкоб Блейк попытался разнять драку двух женщин. Полицейский несколько раз выстрелил ему в спину на глазах его детей. Раненого увезли в больницу, он выжил. В результате в Висконсине начались забастовки и протесты.

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