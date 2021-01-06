На торгах в Японии продали полкило черешни за $9,8 тыс.

Аукцион в префектуре Ямагата стал первым в сезоне, передает телеканал «Известия». Плоды раннего сорта «Сатонисики» стали самым дорогим лотом. Высокая стоимость связана с особой технологией выращивания. С июня по октябрь деревья хранят в специальных кадках в холодильниках. Затем их переносят в теплицы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.