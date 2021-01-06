В Усолье-Сибирском из берегов вышла Ангара

Ангара вышла из берегов в Усолье-Сибирском. На острове Варничный затопило набережную, сообщает телеканал «Известия». Недавно на участке провели работы по благоустройству.

В администрации города заявили: ущерба инфраструктуре не будет. В МЧС отметили, что уровень воды с 1 января поднимался на 1–1,5 м из-за замерзания реки.

В ведомстве добавили, что угрозы подтопления жилых домов нет.

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