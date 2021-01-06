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Телевидение КНДР показало запись выступления Ким Чен Ына на съезде ТПК

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Центральное телевидение КНДР показало видео выступления председателя Госсовета страны Ким Чен Ына на открывшемся 5 января VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом в среду, 6 января, сообщает агентство «Киодо».

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Как уточняется, темой выступления корейского лидера стало усиление возможностей страны, которые помогут преодолеть ряд трудностей.

В конце 2020 года агентство «Рёнхап» отмечало, что в ходе съезде ТПК одобрят план экономического развития Северной Кореи на ближайший год. Также ожидалось, что будет выработана новая стратегия отношений с США и Южной Кореей.

Ранее в январе стало известно, что к Пхеньяну стали стягивать военную технику, которая размещена в районе, используемом для подготовок к крупным военным парадам. Как предположили зарубежные СМИ, в ближайшее время в КНДР пройдет очередной военный парад, который будет приурочен к VIII съезду Трудовой партии Кореи.

В конце 2020 года Ким Чен Ын в своем новогоднем послании пожелал народу страны спокойствия. Глaва КНДР пoдчеркнул, чтo и в нaступившем гoду будeт бoроться за приближeние нoвой эпoхи, кoгда будут рeализованы «идeал и чaяние» нaрода стрaны.

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