Церемонию вручения премии Grammy перенесли, передает телеканал «Известия».

Шоу должно было состояться 31 января. Организаторы встревожены эпидемической ситуацией в Калифорнии. Новая дата проведения церемонии — 14 марта. Лидером по числу номинаций в этом году стала Бейонсе. Певица может получить награду в девяти категориях. По шесть номинаций — у Дуа Липы и Тейлор Свифт.

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