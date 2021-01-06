На Украине число случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 6911

Число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 на Украине за сутки увеличилось на 6911. Об этом сообщил в среду, 6 января, министр здравоохранения Максим Степанов.

«По состоянию на 6 января 2021 года зафиксировано 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировали — 2978 человек; летальных случаев — 228; выздоровели — 14 490 человек», — привел данные глава минздрава Украины в Facebook.

Он добавил, что за всё время пандемии на Украине заболели 1 090 496 человек, выздоровели — 761 898 человек, зафиксировано 19 357 летальных случаев.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зарегистрировано в Киеве (931), Одесской (668) и Запорожской (622) областях.

Ранее 2 января на Украине зафиксировали в два раза меньше случаев COVID-19 в сравнении с 31 декабря. По данным на утро 2 января, в стране было зарегистрировано 5038 новых случаев заболевания COVID-19.