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Демократ Уорнок победил во втором туре выборов в сенат США в Джорджии

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Кандидат от Демократической партии Рафаэль Уорнок победил во втором туре выборов в сенат США в Джорджии. Об этом сообщил в среду, 6 января, телеканал NBC.

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Однако официально подсчет голосов еще не завершен.

По последним данным, обработано около 98% бюллетеней. Демократ Уорнок получил 50,5%, республиканка Келли Леффлер — 49,5%. Как отмечают на телеканале NBC, у кандидата от Республиканской партии уже нет шансов на победу.

На телеканале Fox News рассказали, что обработаны уже почти все бюллетени (99%). Согласно данным канала, Уорнок набрал 50,4%, Леффлер — 49,6% голосов, республиканец Дэвид Пердью имеет порядка 49,9% голосов, у демократа Джона Оссоффа 50,1% голосов.

Второй тур выборов в сенат конгресса США начался в штате Джорджия 5 января. Во время первого тура никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Места республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер в сенате оспаривают демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок. Избиратели могли отдать голос на участках вплоть до 19:00 (3:00 мск 6 января).

Накануне избранный президент США Джо Байден, выступая перед сторонниками в штате Джорджия, заявил, что граждане США получат по $2 тыс. в качестве поддержки в условиях пандемии, если демократы получат контроль над сенатом.

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