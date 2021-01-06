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Вирусологи назвали сценарии развития ситуации с коронавирусом в РФ

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Российские вирусологи спрогнозировали развитие ситуации с распространением COVID-19 в России.

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Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова считает, что в следующем году следует ждать спада заболеваемости COVID-19.

«Учитывая, что вирус может мутировать, то возможно, что до июня мы будем фиксировать заболеваемость, конечно, не такие высокие цифры, но коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой популяции», — привели ее слова в «РИА Новости» в среду, 6 января.

Она добавила, что заболеваемость начнет снижаться в России уже весной 2021 года, однако в феврале-марте начнется рост случаев заболеваемости ОРВИ, поэтому не следует забывать о средствах индивидуальной защиты.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что ситуация с COVID-19 в России улучшится, когда большая часть населения страны приобретет иммунитет из-за болезни или вакцинации. Однако есть и второй вариант развития событий, когда вакцинацию от COVID-19, как и в случае с гриппом, придется проходить повторно.

«Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию», — объяснил вирусолог.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов выразил надежду, что большую часть россиян успеют привить в следующем году. По его словам, заболеваемость снизится, когда будут привиты около 30% россиян, и COVID-19 исчезнет, когда вакцинируются около 60–70% россиян.

В этот же день, 6 января, иммунолог Владимир Болибок заявил, что Россия вышла на плато, поэтому заболеваемость COVID-19 будет снижаться. Он отметил, что такого роста заболеваемости, которая была осенью, уже не будет до конца пандемии.

Вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемо рассказал 23 декабря 2020 года, что пандемия коронавирусной инфекции завершится в 2022 году.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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