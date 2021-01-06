В Японии из-за приближения снегопада отменили более 200 рейсов

Более 200 рейсов на 6 и 7 января отменили из-за приближения снегопадов на севере и западе Японии. Об этом сообщило в среду, 6 января, «РИА Новости» со ссылкой на японский телеканал NHK.

Всего отменено со взлетом и посадкой 204 рейса на северном острове Хоккайдо и на побережье Японского моря из-за приближения снегопадов и штормового ветра.

Отмечается, что при ухудшении погодных условий возможны дальнейшие отмены или задержки рейсов.

Ранее 31 декабря 2020 года авиакомпании Японии отменили не менее 143 внутренних рейса из-за сильных снегопадов.

В этот же день из-за снегопадов погиб пожилой мужчина в префектуре Иватэ. Он убирал снег на тракторе и, не справившись с управлением, съехал в реку.