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Республиканцы идут почти вровень с демократами на выборах в сенат в Джорджии

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Представители республиканцев и демократов имеют почти равные результаты голосования в штате Джорджия во втором туре выборов в сенат. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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Подсчет голосов пока продолжается, обработано около 99% бюллетеней. Республиканец Дэвид Пердью имеет порядка 50% голосов, такое же количество у его соперника демократа Джона Оссоффа. Представительница Республиканской партии Келли Леффлер набрала 49,6% голосов, а демократ Рафаэль Уорнок — 50,4%.

Первоначально кандидаты от Демократической партии выходили вперед, однако позднее лидерство перешло к республиканцам.

В настоящее время большинство мест в сенате принадлежит республиканцам, которые по итогам состоявшихся 3 ноября 2019 года президентских выборов обеспечили себе 50 мест в верхней палате конгресса, в то время как у демократов 48 мест.

Накануне избранный президент США Джо Байден, выступая перед сторонниками в штате Джорджия, заявил, что граждане США получат по $2 тыс. в качестве поддержки в условиях пандемии, при условии если демократы получат контроль над сенатом.

Второй тур выборов в сенат конгресса США начался в штате Джорджия 5 января. Во время первого тура никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Места республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер в сенате оспаривают демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок.

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