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Скончался бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков

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Ушел из жизни бывший глава Камчатской области Владимир Бирюков. Об этом в среду, 6 декабря, сообщили в региональном парламенте.

«Сегодня все мы понесли большую утрату. Ушел из жизни человек-легенда, руководитель с большой буквы, для которого Камчатка и благополучие земляков всегда были главным приоритетом в работе. В самое непростое время Владимир Афанасьевич Бирюков встал у руля Камчатки. Имя его по праву останется в истории края, для которого Владимир Афанасьевич Бирюков так много сделал», — приводятся в сообщении слова председателя парламента Валерия Раенко.

Он добавил, что Бирюков отличался ответственностью и умел принимать непростые, но важные решения, а также был преданным патриотом края.

В парламенте выразили соболезнования родным и близким Бирюкова.

Владимир Бирюков родился 19 октября 1933 года в Астрахани. Работал на предприятиях рыбной промышленности Камчатки с 1956 года. С 1990 по 1991 год занимал должность председателя Камчатского облисполкома. С 1991 по 2000 год был губернатором Камчатской области, которая в 2007 году вместе с Корякским автономным округом образовала Камчатский край.

В 2004 году Бирюкову присвоили звание «Почетный гражданин Камчатской области».

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