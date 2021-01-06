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Два человека пострадали в результате аварии на МКАД

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Два человека получили травмы в результате аварии на МКАД в Москве. Об этом в среду, 6 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, инцидент произошел на 86-м км магистрали.

«В районе 86-го км внутренней стороны МКАД в стоявшую на обочине «Газель» врезалась Kia. Два человека получили травмы», — заявил собеседник агентства.

Из-за ДТП были перекрыты три полосы МКАД. На место происшествия прибыли экстренные службы, подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Накануне стало известно, что в Красноярском крае пьяный водитель Mercedes столкнулся с автомобилем Toyota, в котором находилась семья с тремя детьми. Водителя Toyota госпитализировали со множественными переломами, а его жена находится в коме. Один ребенок получил перелом таза, еще двое отделались ушибами.

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