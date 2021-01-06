США обыграли Канаду в финале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная США обыграла команду Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча в канадском Эдмонтоне завершилась со счетом 2:0.

Шайбы забили нападающие Алекс Туркотт на 14-й минуте и Тревор Зеграс на 21-й минуте.

Последняя победа американских хоккеистов на МЧС состоялась в 2017 году. После этого на двух из трех турниров первое место доставалось сборной Канады.

Матч в Эдмонтоне прошел без зрителей из-за ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее в среду стало известно, что россияне впервые в истории проиграли матч за третье место сборной Финляндии со счетом 1:4. Россия осталась без медалей молодежного чемпионата мира.

Днем ранее сборная России уступила сборной Канады в полуфинале турнира со счетом 5:0. В этот же день национальная команда Финляндии проиграла полуфинальную игру сборной США со счетом 4:3.