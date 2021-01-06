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Сборная России проиграла команде Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2021 по хоккею

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Сборная России проиграла финнам в матче за бронзу на молодежном чемпионате мира. Встреча команд прошла в канадском Эдмонтоне и завершилась со счетом 4:1.

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Счет в матче открыл нападающий россиян Илья Сафонов с передачи Максима Грошева на седьмой минуте игры.

Во втором периоде отличились хоккеисты финской сборной Антон Лунделль, Микко Петман и Рони Хирвонен.

Таким образом, российская сборная впервые в своей истории проиграла в матче за третье место и осталась без медалей молодежного чемпионата.

Накануне сборная России уступила канадцам в полуфинале турнира со счетом 5:0. В этот же день национальная команда Финляндии проиграла полуфинальную игру сборной США со счетом 4:3.

Финальная игра турнира, в которой сойдутся сборные США и Канады, пройдет 6 января в Эдмонтоне.

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