Врач рассказала о способах избежать переохлаждения

Чтобы избежать переохлаждения во время длительных прогулок необходимо правильно подобрать одежду и ни в коем случае не употреблять алкоголь. Об этом 6 января заявила врач общей практики Анна Землянухина.

«Для того, чтобы избежать переохлаждения, нужно, естественно, тепло одеваться, по погоде. Обувь должна быть такой, в которой ноги не слишком потеют. Еще есть, например, стельки с подогревом или перчатки — ими тоже можно воспользоваться», — приводит ее слова RT.

В случае, если вы чувствуете, что замерзаете, то нужно постараться найти место, чтобы погреться, рассказала Землянухина. Кроме того, она посоветовала взять с собой на прогулку чай или кофе.

«Люди часто переоценивают свои силы и возможности, и им кажется, что на самом деле жарко, слишком долго проводят время на улице и могут переохладиться», — отметила она.

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