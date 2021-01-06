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Врач рассказала о способах избежать переохлаждения

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Чтобы избежать переохлаждения во время длительных прогулок необходимо правильно подобрать одежду и ни в коем случае не употреблять алкоголь. Об этом 6 января заявила врач общей практики Анна Землянухина.

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«Для того, чтобы избежать переохлаждения, нужно, естественно, тепло одеваться, по погоде. Обувь должна быть такой, в которой ноги не слишком потеют. Еще есть, например, стельки с подогревом или перчатки — ими тоже можно воспользоваться», — приводит ее слова RT.

В случае, если вы чувствуете, что замерзаете, то нужно постараться найти место, чтобы погреться, рассказала Землянухина. Кроме того, она посоветовала взять с собой на прогулку чай или кофе.

«Люди часто переоценивают свои силы и возможности, и им кажется, что на самом деле жарко, слишком долго проводят время на улице и могут переохладиться», — отметила она.

Ранее врач-эндокринолог Елена Жучкова рассказала, переизбыток каких витаминов может быть опасен для организма человека. По словам специалиста, бесконтрольный прием витаминов может привести к гипервитаминозу. Прежде всего он касается жирорастворимых витаминов, которые хорошо всасываются и медленно выводятся.

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