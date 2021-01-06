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Бардаков расплакался после поражения молодежной сборной по хоккею

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Нападающий молодежной сборной России по хоккею Захар Бардаков не сдержал слез после поражения сборной Финляндии на чемпионате мира.

После финальной сирены спортсмен сел на лед, оперся о борт и заплакал.

Сборная России уступила финнам в прошедшем 6 января матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча команд прошла в канадском Эдмонтоне.

Счет в матче открыл нападающий россиян Илья Сафонов с передачи Максима Грошева на седьмой минуте игры. Во втором периоде «суоми» сравняли счет — на 26-й минуте отличился форвард финской сборной Антон Лунделль. В третьем периоде финны установили окончательный счет в матче благодаря точным броскам Микко Петмана, Лунделля и Рони Хирвонена.

Главный тренер молодежной сборной Игорь Ларионов допустил, что стратегия атакующей игры, которая привела команду к победе на Кубке Карьяла, оказалась непривычной для юных спортсменов.

В свою очередь, нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин после поражения заявил, что команда своей игрой «подставила» тренера.

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