Бардаков расплакался после поражения молодежной сборной по хоккею

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Захар Бардаков не сдержал слез после поражения сборной Финляндии на чемпионате мира.

После финальной сирены спортсмен сел на лед, оперся о борт и заплакал.

Сборная России уступила финнам в прошедшем 6 января матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча команд прошла в канадском Эдмонтоне.

Счет в матче открыл нападающий россиян Илья Сафонов с передачи Максима Грошева на седьмой минуте игры. Во втором периоде «суоми» сравняли счет — на 26-й минуте отличился форвард финской сборной Антон Лунделль. В третьем периоде финны установили окончательный счет в матче благодаря точным броскам Микко Петмана, Лунделля и Рони Хирвонена.

Главный тренер молодежной сборной Игорь Ларионов допустил, что стратегия атакующей игры, которая привела команду к победе на Кубке Карьяла, оказалась непривычной для юных спортсменов.

В свою очередь, нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин после поражения заявил, что команда своей игрой «подставила» тренера.