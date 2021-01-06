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Эксперты спрогнозировали рост зарплат у ряда специалистов в 2021 году

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В 2021 году заработная плата увеличится у медицинских работников, фармацевтов и IT-специалистов. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

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Так, средний и высший медицинский персонал ждет увеличение зарплаты на 12–15% по сравнению с декабрьскими показателями, в фармацевтике прибавка составит 12–14%, у работников IT-сферы — 10–11%, у специалистов и руководителей в области информационной безопасности — 12–15%.

Кроме того, в 2021 году ожидается рост потребности в специалистах, готовых работать на стыке профессий, например, это маркетолог и SMM-специалист, рассказал управляющий директор сервиса «Avito Работа» Артем Кумпель. Не останутся без дела те, кто освоил онлайн-специальности.

«Если не произойдет чего-то нестандартного и внезапного, то к следующей осени можно ожидать полного восстановления ситуации в стране. Частично восстановлению рынку труда будет способствовать популяризация самозанятости», — пишет «Российская газета» в среду, 6 января.

Ранее исследование сервиса SuperJob показало, что более половины россиян ожидают в 2021 году повышения зарплаты. О повышении зарплаты чаще всего говорили люди с доходом 30–50 тыс. рублей в месяц.

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