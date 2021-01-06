Трамп вновь заявил о полномочиях Пенса изменить итоги выборов

Информация о том, что вице-президент США Майк Пенс заявил действующему главе государства Дональду Трампу о невозможности изменить итоги президентских выборов, является фейком. Об этом говорится в заявлении Трампа, распространенном его предвыборным штабом.

«Репортаж The New York Times относительно комментариев вице-президента, которые он якобы допустил в разговоре со мной сегодня, — это фейковые новости. Он никогда такого не говорил. Вице-президент и я полностью согласны, что вице-президент имеет полномочия, чтобы действовать», — передает «РИА Новости».

Ранее в этот день стало известно, что Пенс сообщил Трампу о том, что не обладает полномочиями для пересмотра итогов выборов главы государства. Перед этим Трамп написал в своем Twitter о том, что у Пенса есть полномочия для того, чтобы признать недействительными голоса выборщиков, «которые были избраны мошенническим образом».

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, Трамп желает, чтобы у избирателей сложилось ощущение, будто бы его победа была украдена.

Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента, которые состоялись 3 ноября. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

15 декабря 2020 года Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. Демократ добавил, что попытки Трампа оспорить исход президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом. Однако Трамп заявил, что продолжит оспаривать результаты выборов в стране.