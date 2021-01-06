В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе 6 января

В Москве в среду, 6 января, ожидаются облачная погода, небольшой снег и гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице составит –5...–3 градуса, ночью столбики термометров опустятся до отметки –8 градусов.

В Московской области днем температура будет колебаться в пределах –7...–2 градуса, а ночью похолодает до –10 градусов.

Ветер ожидается восточный со скоростью 5–10 м/с, атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 2020 год стал рекордно теплым практически во всех федеральных округах России за всю историю метеонаблюдений.