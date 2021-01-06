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Ларионов объяснил проигрыш молодежной сборной России финнам
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Ларионов объяснил проигрыш молодежной сборной России финнам

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Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал поражение от команды Финляндии в матче за бронзу молодежного чемпионата мира.

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Ранее в канадском Эдмонтоне россияне уступили финнам со счетом 4:1 и остались без медалей МЧМ по хоккею. При этом российская команда в матче забила первой.

Ларионов в интервью «Спорт-Экспресс» допустил, что стратегия атакующей игры, которая привела команду к победе на Кубке Карьяла, оказалась непривычной для юных спортсменов.

«Естественно, жизнь и игра ставят барьеры, их нужно преодолевать. Бороться, бодаться и обороняться всей пятеркой — это не наш стиль», — пояснил главный тренер.

В свою очередь, нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин после поражения заявил, что команда своей игрой «подставила» тренера.

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