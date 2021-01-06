Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Молодежная сборная России осталась без медалей чемпионата мира по хоккею
Мир
Пенс сообщил Трампу о невозможности отклонить итоги голосования выборщиков
Мир
Рэпер Dr. Dre попал в реанимацию из-за аневризмы
Спорт
Ларионов объяснил проигрыш молодежной сборной России финнам
Экономика
Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель впервые с февраля
Армия
Более 1,1 тыс. жителей Карабаха получили помощь от военных врачей из РФ
Мир
Неизвестные угрожали направить самолет на Капитолий из-за убийства Сулеймани
Мир
В США заявили о необходимости пересмотреть стратегию нацбезопасности
Мир
Источники рассказали о скором разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста
Сюжет:

Более 1,1 тыс. жителей Карабаха получили помощь от военных врачей из РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врачи из медицинского отряда специального назначения (МОСН) из российского миротворческого контингента продолжают помогать жителям Нагорного Карабаха.

Шаткая оппозиция: сможет ли Никол Пашинян сохранить свой пост
В Ереване продолжает нарастать недовольство политикой армянского премьера

«С начала работы госпиталя более 1,1 тыс. жителей Нагорного Карабаха получили квалифицированную медицинскую помощь, в том числе 138 детей», — сообщается на сайте Минобороны России в среду, 6 января.

Все обратившиеся получили консультации и необходимые назначения после осмотра в развернутом мобильном госпитале. В составе МОСН работают более 60 специалистов, включая военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов.

Отмечается, что обращения, как правило, связаны с обострением различных хронических заболеваний, болезней сердечно-сосудистой и эндокринной систем, оказанием стоматологической помощи.

Накануне Минобороны опубликовало видео, на котором запечатлен робототехнический комплекс «Уран-6» во время разминирования территории Нагорного Карабаха.

С ноября прошлого года российские миротворцы очистили от неразорвавшихся боеприпасов более 414,6 га территории, более 160 км дорог, 617 домостроений, в том числе более 20 социально значимых объектов, обезврежено около 19 тыс. взрывоопасных предметов.

9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение, согласно которому 10 ноября в Нагорном Карабахе прекращаются боевые действия.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020