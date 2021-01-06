Более 1,1 тыс. жителей Карабаха получили помощь от военных врачей из РФ

Врачи из медицинского отряда специального назначения (МОСН) из российского миротворческого контингента продолжают помогать жителям Нагорного Карабаха.

«С начала работы госпиталя более 1,1 тыс. жителей Нагорного Карабаха получили квалифицированную медицинскую помощь, в том числе 138 детей», — сообщается на сайте Минобороны России в среду, 6 января.

Все обратившиеся получили консультации и необходимые назначения после осмотра в развернутом мобильном госпитале. В составе МОСН работают более 60 специалистов, включая военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов.

Отмечается, что обращения, как правило, связаны с обострением различных хронических заболеваний, болезней сердечно-сосудистой и эндокринной систем, оказанием стоматологической помощи.

Накануне Минобороны опубликовало видео, на котором запечатлен робототехнический комплекс «Уран-6» во время разминирования территории Нагорного Карабаха.

С ноября прошлого года российские миротворцы очистили от неразорвавшихся боеприпасов более 414,6 га территории, более 160 км дорог, 617 домостроений, в том числе более 20 социально значимых объектов, обезврежено около 19 тыс. взрывоопасных предметов.

9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение, согласно которому 10 ноября в Нагорном Карабахе прекращаются боевые действия.