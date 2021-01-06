Неизвестные угрожали направить самолет на Капитолий из-за убийства Сулеймани

Авиадиспетчеры в Нью-Йорке получили аудиозапись с угрозой проведения теракта с целью отомстить за иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает телеканал CBS News во вторник, 5 января.

Неизвестные сумели получить доступ к частотам авиадиспетчеров и направить им данное аудиосообщение.

«В среду мы направим самолет на Капитолий. Сулеймани будет отомщен», — слышно на аудиозаписи.

При этом власти США, не считая данную угрозу реальной, всё же начали расследование инцидента в связи с незаконным получением доступа к частотам. Опрошенные телеканалом эксперты предположили, что обеспокоенность подобного внедрения вызвана тем, что может затронуть инструкции, которые получают пилоты.

В ФБР отказались от комментариев, однако заявили, что серьезно относятся ко всем угрозам, которые направлены против общественной безопасности. В Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили, что поддерживают связь с правоохранителями.

Источники отметили, что день, когда неизвестные угрожали совершить атаку, выбран неслучайно, так как в среду конгресс должен утвердить результаты выборов главы государства.

Известный иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Ираке 3 января 2020 года при налете американской авиации на аэропорт Багдада. Он командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», организующим операции иранских вооруженных сил за рубежом. В 2019 году США признали КСИР террористической организацией.

В Пентагоне после убийства Сулеймани заявили, что атака была санкционирована Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом». Позже министр юстиции США Уильям Барр назвал убийство Сулеймани легитимным, сочтя его самообороной.