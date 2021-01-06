Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Молодежная сборная России осталась без медалей чемпионата мира по хоккею
Мир
Демократы лидируют на выборах в сенат в Джорджии
Мир
«Британский» штамм коронавируса выявили в 41 стране мира
Мир
В Пентагоне назвали Россию и США ответственными державами
Мир
Иранский реактор назвали в честь убитого физика-ядерщика Фахризаде
Мир
США заявили о возможной причастности РФ к кибератаке на госучреждения
Мир
Израиль с 7 января вводит двухнедельный карантин
Армия
Самоходная пушка «Спрут-СДМ1» поступит на вооружение ВДВ в 2023 году
Экономика
Всемирный банк оценил влияние вакцинации на восстановление экономики РФ
Сюжет:

Пенс сообщил Трампу о невозможности отклонить итоги голосования выборщиков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-президент США Майкл Пенс сообщил главе государства Дональду Трампу о том, что не обладает полномочиями для пересмотра итогов выборов президента. Об этом 5 января сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Торжественно клянусь»: как проходила инаугурация президентов США
Церемонии приведения главы государства к присяге нередко сопровождались политическими дрязгами, курьезами и капризами погоды

До этого Трамп написал в своем Twitter о том, что у Пенса есть полномочия для того, чтобы признать недействительными голоса выборщиков, «которые были избраны мошенническим образом». По данным источников издания, Трамп желает, чтобы у избирателей сложилось ощущение, будто бы его победа была украдена.

Ранее в тот ;t день стало известно, что Трамп заявил о намерении одержать победу в восьми штатах, в которых он, согласно официальным данным, проиграл.

4 января избранный президент США Джо Байден высмеял Трампа, заявив, что республиканец «ноет и жалуется». Трамп в ответ на это отметил, что возмущен результатами голосования в восьми штатах, и выразил уверенность своей победы там. Обращаясь к своим сторонникам действующий американский лидер пообещал, что в ближайшее время ситуация изменится.

Позднее в тот же день Трамп пообещал предоставить «истинные» результаты выборов главы государства.

Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента, которые состоялись 3 ноября. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

15 декабря 2020 года Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. Демократ добавил, что попытки Трампа оспорить исход президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом. Однако Трамп заявил, что продолжит оспаривать результаты выборов в стране.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020