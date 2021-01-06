Пенс сообщил Трампу о невозможности отклонить итоги голосования выборщиков

Вице-президент США Майкл Пенс сообщил главе государства Дональду Трампу о том, что не обладает полномочиями для пересмотра итогов выборов президента. Об этом 5 января сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

До этого Трамп написал в своем Twitter о том, что у Пенса есть полномочия для того, чтобы признать недействительными голоса выборщиков, «которые были избраны мошенническим образом». По данным источников издания, Трамп желает, чтобы у избирателей сложилось ощущение, будто бы его победа была украдена.

Ранее в тот ;t день стало известно, что Трамп заявил о намерении одержать победу в восьми штатах, в которых он, согласно официальным данным, проиграл.

4 января избранный президент США Джо Байден высмеял Трампа, заявив, что республиканец «ноет и жалуется». Трамп в ответ на это отметил, что возмущен результатами голосования в восьми штатах, и выразил уверенность своей победы там. Обращаясь к своим сторонникам действующий американский лидер пообещал, что в ближайшее время ситуация изменится.

Позднее в тот же день Трамп пообещал предоставить «истинные» результаты выборов главы государства.

Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента, которые состоялись 3 ноября. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

15 декабря 2020 года Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. Демократ добавил, что попытки Трампа оспорить исход президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом. Однако Трамп заявил, что продолжит оспаривать результаты выборов в стране.