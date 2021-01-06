Шварценеггер назвал «сумасшествием» попытки Трампа оспорить итоги выборов

Актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер назвал «сумасшествием» попытки действующего президента США Дональда Трампа оспорить результаты голосования.

По словам актера, на данный момент не существует сомнений в том, кто является победителем в президентской гонке, а продолжающиеся споры назвал «глупостью, сумасшествием и злом».

«Для тех в моей партии, кто хочет выступить против голосов 6 января, хочу сказать: знайте, что нашим внукам ваши имена будут известны как имена злодеев, которые воевали против великого эксперимента Америки и воли избирателей. У вас будет печальная слава», — написал он в колонке для журнала The Economist, опубликованной во вторник, 5 января.

Актер родился в Австрии, американское гражданство получил в 1983 году. Шварценеггер был губернатором Калифорнии в 2003–2011 годах.

Ранее во вторник избранный президент США Джо Байден, выступая перед сторонниками в штате Джорджия, заявил, что граждане США получат по $2 тыс. в качестве поддержки в условиях пандемии при условии, если демократы получат контроль над сенатом.

Второй тур выборов в сенат конгресса США в штате Джорджия прошел 5 января. Во время первого тура никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Места республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер в сенате оспаривают демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок.

Избиратели могли отдать голос на участках вплоть до 19:00 (6 января, 3:00 мск).