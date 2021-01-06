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Демократы лидируют на выборах в сенат в Джорджии

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Кандидаты от Демократической партии лидируют на выборах в сенат конгресса США в Джорджии. Об этом свидетельствуют первые опубликованные результаты голосования.

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После подсчета около 8% бюллетеней демократ Джон Оссофф опережает сенатора-республиканца Дэвида Пердью, набрав почти 60% голосов. Кандидат от демократов Рафаэль Уорнок набирает 61%, опережая республиканку Келли Леффлер.

Накануне избранный президент США Джо Байден, выступая перед сторонниками в штате Джорджия, заявил, что граждане США получат по $2 тыс. в качестве поддержки в условиях пандемии, при условии если демократы получат контроль над сенатом.

Второй тур выборов в сенат конгресса США начался в штате Джорджия 5 января. Во время первого тура никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Места республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер в сенате оспаривают демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок. Избиратели могли отдать голос на участках вплоть до 19:00 (3:00 мск 6 января).

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