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В Висконсине офицеру не предъявят обвинения после ранения темнокожего

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Окружной прокурор Кеноши (штат Висконсин) Майкл Грейвли отказался предъявлять обвинения полицейскому, который ранил при задержании афроамериканца Джейкоба Блейка, сообщает 5 января CNN.

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Инцидент произошел 23 августа 2019 года и спровоцировал новую волну протестов в США. Офицер Растен Шески при задержании несколько раз почти в упор выстрелил в спину 29-летнего темнокожего. Пострадавший выжил после ранения, но остался парализован ниже пояса.

«Сейчас я принял решение, что ни одному сотруднику правоохранительных органов Кеноши не будет предъявлено обвинение в совершении какого-либо уголовного преступления на основании фактов и законов», — сказал Грейвли.

По его словам, Шески открыл огонь по Блейку из-за опасений, что тот нападет на него с ножом. Согласно данным минюста Висконсина, в автомобиле мужчины были найдены оружие и нож, подчеркнул прокурор.

В ответ защита афроамериканца подчеркнула, что иметь при себе оружие не противозаконно, и в той ситуации Блейк не представлял никакой опасности для правоохранителей.

В США волна протестов вспыхнула после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) в конце мая. Один из полицейских при задержании сдавил шею мужчине. Позднее он скончался в реанимации. Участвовавших в случившемся полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. Позже обвинения по делу Флойда предъявили еще троим офицерам.

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