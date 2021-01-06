В Рождественскую ночь московский транспорт будет работать дольше

В ночь на 7 января транспорт в Москве будет работать дольше, сообщает телеканал «Известия».

Метро и МЦК закроются в два часа ночи. На МЦД запустят дополнительные рейсы. 168 автобусных маршрутов продлят работу до трех часов ночи. После пассажиров будут развозить 15 ночных автобусов. До 9 января все парковки на улицах столицы бесплатны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.