Оползень сошел на гостиницу в Италии

Оползень на севере Италии почти разрушил гостиницу. На здание рухнула часть скалы, рядом с которой построен отель, сообщает телеканал «Известия».

Внутри гостиницы находились семь сотрудников. Предварительно, в ходе ЧП

никто не погиб и не пострадал. На месте работают спасатели и кинологи с собаками. Осмотреть отель приехал губернатор провинции.

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