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Два человека погибли при пожаре в Санкт-Петербурге

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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Санкт-Петербурге, пишет 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах в среду, 6 января.

Инцидент произошел в Выборгском районе на Байкальской улице, в одноэтажном доме горели обстановка и кровля на площади 120 кв. м, сообщается на сайте городского ГУ МЧС. К ликвидации пожара привлекли 14 спасателей и три единицы техники.

На месте происшествия были обнаружены тела девушки и пожилого мужчины. О причинах возгорания не сообщается.

4 января на юге Красноярского края в городе Минусинске загорелся одноэтажный дом. В результате погибли три человека.

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