В штате Джорджия впервые выявили новый штамм коронавируса

В американском штате Джордия зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании, сообщает Fox news в среду, 6 января.

Инфицированным оказался 18-летний юноша, который не совершал дальних поездок в последнее время. На данный момент он находится на карантине, специалисты устанавливают всех, с кем он контактировал. О том, как именно пациент заразился новым штаммом коронавируса, пока неизвестно.

По словам руководителя управления здравоохранения штата Кэтин Туми, появление данной разновидности коронавируса является «тревожным сигналом» для местных жителей.

Накануне первый случай заражения новым штаммом коронавируса был зафиксирован в американском штате Нью-Йорк. Заболевание обнаружено у жителя округа Саратога, о путешествиях пациента информации нет.

14 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового мутировавшего варианта COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон 19 декабря заявил, что новый штамм коронавируса передается на 70% легче, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

Из-за обнаружения нового штамма коронавируса авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран, среди которых Россия.